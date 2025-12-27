Глава Минэнерго Турции: Россия выделила $9 млрд на финансирование АЭС «Аккую»

Россия выделила $9 млрд на финансирование строительства первой турецкой атомной электростанции (АЭС) «Аккую». Об этом сообщил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар.

«Эти средства, скорее всего, будут использованы в 2026-2027 годах. Из них в 2026 году будет привлечено не менее четырех-пяти миллиардов долларов в виде иностранного финансирования»,— заявил господин Байрактар на брифинге в Стамбуле (цитата по The Jerusalem Post). Он отметил, что Анкара ожидает ввода АЭС в эксплуатацию в 2026 году.

АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока. Мощность каждого из них составляет 1200 МВт, общая проектная мощность — 4800 МВт. Строительство АЭС осуществляет АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания «Росатома». Генеральным подрядчиком выступает «Атомэнергопроект» — инжиниринговая компания «Росатома».