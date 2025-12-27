Саратовский мост появился на новой банкноте в 1000 рублей

Саратовский автомобильный мост через Волгу попал на новую купюру номиналом 1000 руб. Новый дизайн показал зампред ЦБ РФ Сергей Белов, сообщила пресс-служба Центробанка. На купюре также изображен идущий под мостом «Метеор», а с оборотной стороны представлен Дворец земледельцев в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году в обращение поступит новая тысячная купюра с изображением Саратовского моста

Фото: Официальный сайт ЦБ РФ В 2026 году в обращение поступит новая тысячная купюра с изображением Саратовского моста

Фото: Официальный сайт ЦБ РФ

По словам господина Белова, новая банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленную защиту. Кроме этого, на купюре есть QR-код, ведущий на страницу сайта Центробанка с информацией об оформлении и подлинности.

Новые купюры могут выйти в широкое обращение к концу 2026 года и будут поступать в регионы равномерно. Старые, по словам зампреда ЦБ РФ, останутся в обороте до естественной замены. Банкнота 2025 года выпуска по-прежнему является законным средством платежа на территории РФ.

Марина Окорокова