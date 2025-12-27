В Японии из-за гололедицы столкнулись почти 70 машин

В центре Японии произошло массовое ДТП с участием 67 машин. Причиной стала гололедица. В результате погибли двое, еще 26 человек пострадали, сообщает агентство Jiji Press.

Авария случилась 26 декабря в населенном пункте Минаками в префектуре Гумма. Первыми столкнулись два грузовика. Из-за этого начался пожар, сгорело около 20 автомобилей.

Пять человек получили серьезные травмы, еще 21 — легкие. В полиции полагают, что причиной аварии могло стать замерзшее дорожное покрытие. Проводится расследование.