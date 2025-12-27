При падении автобуса в овраг в Гватемале погибли 15 человек

В Гватемале пассажирский автобус упал в овраг на Межамериканском шоссе, погибли по меньшей мере 15 человек, еще 19 получили ранения. Об этом сообщила гватемальская волонтерская пожарная служба в X.

Представитель волонтерской пожарной службы Леандро Амадо рассказал журналистам, что среди погибших — 11 мужчин, три женщины и один несовершеннолетний, передает La Nacion. Он уточнил, что авария произошла в районе, известном как «Аляскинская вершина» из-за его сложного горного рельефа.

По словам господина Амадо, автобус компании Sinaloa упал в овраг глубиной около 75 м. Причины происшествия на данный момент неизвестны. Издание La Hora пишет, что авария произошла в условиях минимальной видимости, которые возникли из-за густого тумана.