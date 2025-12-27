«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из хранилищ Европы 25 декабря

«Газпром» (MOEX: GAZP) зафиксировал рекордный отбор газа из подземных хранилищ Европы во время празднования католического Рождества. По данным компании, на 25 декабря общий запас в европейских хранилищах составлял 66,3 млрд куб. м, что на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего показателя.

В частности, уровень запасов в хранилищах Германии опустился ниже 60%. В прошлом отопительном сезоне аналогичный уровень был достигнут только к третьей декаде января. Эксперты «Газпрома» отмечают, что сокращение запасов происходит быстрее обычного.

Особое внимание уделено ситуации в Прибалтике. Инчукалнское подземное хранилище газа, единственное в регионе, уже опустошено более чем наполовину — его заполненность на 25 декабря составила лишь 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень фиксировался только в середине февраля. При этом перед началом сезона запас газа в этом хранилище был всего 61%.

Как предупредили в «Газпроме», из-за оставшихся двух зимних месяцев и возможности продолжения отбора весной недостаток газа может стать серьезной проблемой для надежного снабжения региона в период холодов.