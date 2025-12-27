Зарубежные СМИ: Чего ожидают от встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского?

Дональд Трамп считает, что о мире на Украине можно договориться уже 28 декабря. По крайней мере, на это есть неплохие шансы, заявил он в интервью Politico. В воскресенье на курорте Палм-Бич у Трампа запланирована встреча с украинским коллегой. По словам Владимира Зеленского, он покажет главе Белого дома новую версию мирного плана из 20 пунктов, который подготовили в Киеве. Помимо прочего, стороны обсудят гарантии безопасности, судьбу запорожской АЭС, вопрос территорий и совместный экономический проект в области редкоземельных металлов. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В преддверии важной встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп дал интервью Politico, в котором вновь подчеркнул, что решение о судьбе любого мирного соглашения зависит от него лично. Он заверил: «У Зеленского ничего не будет, пока я не одобрю». К плану, который разработал Киев, американский президент относится скептически. В то же время он рассчитывает, что переговоры будут продуктивны. Глава Белого дома также анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоится так скоро, как захочет Трамп.

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США «почти готово», а проект плана из 20 пунктов завершен на 90%, сообщил Зеленский журналистам. В интервью Axios он уточнил, что надеется согласовать с Трампом рамочные условия завершения боевых действий, и готов вынести этот план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней. Впрочем, как добавляет издание, украинский лидер хотел бы договориться о более выгодной позиции по вопросам территорий, существующие предложения все еще требуют от него значительных уступок. Речь — о Донбассе и Запорожской АЭС, здесь позиции Киева, Москвы и Вашингтона по-прежнему не совпадают. Украина требует прекращения боевых действий вдоль текущей линии соприкосновения, а Россия — вывода ВСУ из региона.

В соцсети Х Зеленский поделился надеждой, что «многое можно решить до Нового года», поскольку Вашингтон прилагает усилия для прекращения конфликта. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» заявил, что те 20 пунктов урегулирования, которые распространяет Украина радикально отличаются от 27 пунктов, отработанных Москвой и Вашингтоном в декабре. Рябков подчеркнул, что переговоры должны идти в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже, это, по его словам, императив.

Как пишет CNN, на воскресной встрече, вероятно, не будет представителей Евросоюза. Европейские чиновники заявили телеканалу, что Киев уже несколько месяцев добивается переговоров Зеленского и Трампа. Они ожидают позитивных итогов, но при этом признают, что любой диалог с американским президентом может быть непредсказуем. А один из представителей НАТО добавил, что с Трампом не бывает сценариев с низким уровнем риска. Впрочем, Reuters не исключает, что представители Евросоюза присоединятся к этой встрече в формате онлайн.