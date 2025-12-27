В СИЗО №1 в Екатеринбурге изъяли гирлянды и елку у обвиняемого в даче взятки

Сотрудники ГУФСИН обнаружили у обвиняемого по ст. 291 УК РФ (дача взятки), который находится в СИЗО №1 в Екатеринбурге, запрещенные предметы после его встречи с адвокатом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В частности, в сумке с документами нашли гирлянды, искусственную елку, батарейки, цифровой приемник, переходники на телевизионную антенну, антенный кабель, скотч, упаковку термоусадочных трубок и кардридер. «Запрещенные предметы изъяты»,— подчеркнули в ГУФСИН по Свердловской области.

Василий Алексеев