Российский экспорт макаронных изделий за десять месяцев вырос более чем на 20%

За январь — октябрь 2025 года Россия увеличила экспорт макаронных изделий на 23% в денежном выражении, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — до более чем $173 млн. Об этом сообщила пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт».

Эксперты оценивают общий объем экспорта макаронных изделий за 10 месяцев текущего года на уровне свыше 116 тыс. т. Продукцию поставляли более чем в 80 стран мира.

Основным импортером российских макарон стала Белоруссия ($59 млн). На втором месте — Казахстан с почти $41 млн, далее идут Узбекистан с около $18 млн, Азербайджан и Грузия — почти по $9 млн в каждую страну.

За последние 10 лет экспорт макаронных изделий из России вырос в два раза в стоимостном выражении. По оценкам Минсельхоза, в 2025 году общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ может достичь 80 млн т на сумму около $40 млрд.