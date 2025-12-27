Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Чувашии на трассе М-7 водитель погиб при лобовом столкновении с фурой

На 686-м километре трассы М-7 «Волга» в Цивильском округе Чувашии водитель автомобиля Chevrolet, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовой фурой. Он погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

ДТП произошло 27 декабря в 08:45. По предварительным данным, 40-летний водитель, имевший стаж с 2019 года, не справился с управлением на повороте.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Влас Северин