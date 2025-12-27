Автомобиль с семьей провалился в яму в Суворовском районе Ростова

Следователи Ростова-на-Дону начали досудебную проверку после видео в соцсетях, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области. На кадрах автомобиль с двумя женщинами и ребенком ушел под асфальт в микрорайоне Суворовский. Никто из пассажиров не пострадал, но участок дороги опасен: подобные инциденты случались раньше.

Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

Мониторинг соцсетей выявил ролик 26 декабря 2025 года. Машина провалилась в глубокую яму на проезжей части Октябрьского района. Водитель не заметил провал из-за плохого освещения и неровностей асфальта. Следственный отдел по району оперативно отреагировал и инициировал проверку.

Причины кроются в износе инфраструктуры. Суворовский микрорайон, построенный в 1970–1980-е годы, страдает от просадки грунта и отсутствия ремонта. За 2024 год в Ростове зафиксировали 47 случаев провалов асфальта, из них 12 — в Октябрьском районе. Коммунальные службы отмечают, что дожди и морозы усугубляют проблему: грунт размывается, а коммуникации под дорогой ветшают.

Жители жалуются в администрацию: за год поступило 23 обращения о ямах в Суворовском. Мэрия Ростова выделила 150 млн руб. на ямочный ремонт в 2025 году, но Октябрьский район получил лишь 12 млн руб.

Проверка установит виновных. Следователи опросят свидетелей, изучат видео с камер и проверят акты ремонта от подрядчика — ООО "Дорожник". Если подтвердится халатность, возбудят дело по ст. 293 УК РФ. Администрация Ростова огородила участок и направила технику. К вечеру 27 декабря яму должны засыпать.

Станислав Маслаков