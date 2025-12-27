В 2025 году объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане оценивается в 401,3 млрд руб, что на 107% больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Годовой объем сельхозпродукции Татарстана оценили в 401,3 млрд рублей

Всего произведено 4,6 млн тонн зерна при урожайности 35,8 ц/га, 1 млн тонн масличных культур с урожайностью 16,5 ц/га, 2,3 млн тонн сахарной свеклы с урожайностью 432 ц/га, 1 млн тонн картофеля и 277 тыс. тонн овощей. Заготовлено 1,7 млн тонн кормов.

В текущем году структура посевных площадей изменилась: зерновые культуры сократились на 90 тыс. га, а площади под масличные культуры увеличились, сообщил Марат Зяббаров.

Влас Северин