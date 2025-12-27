В Варне экс-сотрудницу банка осудили за кражу денег у клиентов

Варненский районный суд признал виновной бывшую сотрудницу местного отделения банка в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и краже денег со счетов клиентов (п. «в», «г» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Ее приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2024 годах 52-летняя ведущая менеджер банка переводила средства со счетов клиентов на подконтрольные ей электронные кошельки на имя третьих лиц. Затем банковская служащая обналичивала деньги через банкоматы. Всего она совершила 58 эпизодов кражи и мошенничества. Общий ущерб 50 клиентам составил 15 млн руб.

Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. Ущерб гражданам финансовая организация возместила в полном объеме.