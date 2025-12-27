Тюменский завод намерен взыскать с пермской компании более 112 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск конкурсного управляющего АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» к пермскому ООО «Спутник-Интеграция». Об этом свидетельствует картотека ресурса «Электронное правосудие». Общество, находящееся в процессе банкротства, требует взыскать с пермской компании проценты на сумму 112,2 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 18 февраля.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» было зарегистрировано в Тюмени в 2004 году. Предприятие занимается производством нефтепродуктов. Учредителем является столичное ООО «Газтранссервис». Согласно открытым данным, это крупный независимый завод России. В 2022 году предприятие перерабатывало 7,5 млн тонн нефти, глубина переработки составляла 98%. В мае 2019 года Антипинский НПЗ приостановил работу, а уже в сентябре того же года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление основного кредитора — ООО СБК (дочерняя компания ПАО «Сбербанк») — о банкротстве завода и ввел в отношении него процедуру наблюдения.

ООО «Спутник-Интеграция» занимается монтажом промышленных машин и оборудования с 2006 года. 66% компании принадлежат пермскому АО «ЭНИ», остальные 34% — гендиректору Александру Худорожкову. Согласно официальному сайту, общество реализует проекты в сфере телемеханики, строительства линий связи, автоматизации нефтедобычи и производстве металлоконструкций и оборудования.