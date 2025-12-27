Три человека погибли в ДТП с Mitsubishi под Огоньками в Ленобласти

Около половины девятого утра 26 декабря на 2-м км дороги «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» 35-летний водитель Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения на запрещающий знак и попытался обогнать двигавшийся во встречном направлении автомобиль Changan Uni-K, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате случилось ДТП, в ходе которого водитель японской иномарки и двое его пассажиров в возрасте 29 и 47 лет скончались на месте происшествия, 59-летнего водителя «Чангана» доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Андрей Маркелов