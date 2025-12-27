На КВЗ передали четыре вертолета Ми-8 российским авиакомпаниям

Холдинг «Вертолеты России» передал четыре производимых на Казанском вертолетном заводе Ми-8МТВ-1 российским авиакомпаниям. Об этом сообщает ТАСС.

Вертолеты получили три региональных перевозчика: авиакомпания «Баргузин» — два аппарата, «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» и «Алроса» — по одному. Церемония передачи состоялась на территории КВЗ при участии министра транспорта РФ Андрея Никитина, который отметил, что это «только начало» поставок новых машин.

Вертолеты Ми-8МТВ-1 рассчитаны на 23 пассажирских места. Салон может быть адаптирован для медицинских перевозок, включая установку специализированных модулей.

Влас Северин