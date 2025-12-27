Прокуратура начала проверку данных о некачественном напитке Aloe Vera в Пензе

Прокуратура Пензенской области устанавливает обстоятельства производства и продажи напитка, из-за употребления которого пострадал ребенок. По данным ведомства, негазированный напиток Aloe Vera производят в Пензе и продают в сетевых магазинах.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, напиток, «предположительно, представляет угрозу здоровью граждан». Подробности о состоянии пострадавшего ребенка не приводятся. Во время проверки прокуратура в том числе оценит соблюдение прав и интересов граждан.

Telegram-канал Shot сообщал, что компания-изготовитель — «Вельта-Пенза». Она зарегистрировала декларацию о соответствии требованиям техрегламента в реестре Росаккредитации в феврале 2024 года, документ действует до ноября 2026-го. По данным канала, после употребления напитка пострадали два ребенка и несколько взрослых. Из-за этого продукцию сняли с продажи — система «Честного знака» заблокировала 138 тыс. бутылок Aloe Vera, их проверяет Роспотребнадзор.