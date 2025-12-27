Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

В Москве с 18:00 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года доступ к Красной площади будет ограничен, сообщили в пресс-службе столичного главка. Исключение составит ГУМ-каток, который продолжит работу по своему обычному расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Такое ограничение вводится с целью обеспечения безопасности в новогоднюю ночь. Оно действовало также в 2023 и 2024 годах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице в этот период не будут запускать фейерверки. Аналогичные запреты на запуск салютов введены и в нескольких других регионах, включая Курскую и Брянскую области, Удмуртию и Пермский край.

Метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и некоторые маршруты автобусов и трамваев будут работать в новогоднюю ночь без перерывов. Проезд в них сделают бесплатным. Время работы Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 03:00.