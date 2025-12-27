Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Долгожданная трудовая победа»

«Ижсталь» выиграла «Зауралье» после трех поражений на ВХЛ подряд

Хоккеисты «Ижстали» прервали серию из трех поражений подряд на ВХЛ, обыграв курганское «Зауралье» со счетом 2:1. Встреча прошла в Ижевске 26 декабря. «Сталевары» поднялись на восьмую строчку рейтинга сезона. Завершающий матч домашней серии состоится против «Омских Крыльев» 28 декабря.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу в рамках ВХЛ после трех проигрышей подряд. 26 декабря ижевские хоккеисты обыграли курганскую команду «Зауралье» в матче домашней серии со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Хоккеисты “Ижстали” активно начали встречу. Однако большое количество удалений не позволили сталеварам открыть счет в первом периоде»,— говорится в сообщении.

Первую шайбу забросил нападающий «сталеваров» Антон Ковалев с передачи форварда Ильи Епищева на 25-й минуте. Спустя 7 минут игрок Севастьян Соколов — «Ижсталь» находилась в меньшинстве — продавил защитников «Зауралья» и практически с нулевого угла забросил первую шайбу в ВХЛ.

В третьем периоде гости ответили: нападающий «Зауралья» Александр Комаристый на 44-й минуте «удачно подправил шайбу на пятаке» и распечатал ворота хозяев. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ижстали».

«Долгожданная трудовая победа. В первом периоде игра не удавалась. Нахватали удалений, но ребята молодцы, выстояли,— сказал на пресс-подходе на пресс-конференции главный тренер “Ижстали” Рамиль Сайфуллин.— Во втором периоде начали показывать игру, которую должны были, повели в счете. Третий период старались удержать, правильно сыграть. Пропустили гол — нервная концовка. Однако доиграли до победы, до конца. Нужная победа для нас».

Главный тренер «Зауралья» Дмитрий Пархоменко: «Не забиваешь в формате 5х3 – уступаешь. Очень слабо начали. Второй период – две ошибки. Соперник нас наказал, “Ижсталь” неплохо играет в обороне. Забили один гол. К сожалению, не хватило для победы». Он добавил, что где-то было видно, что игроки «чуть-чуть недонастроились».

По данным таблицы ВХЛ, ижевский коллектив после победы поднялся до 8-й строчки рейтинга. Из 37 проведенных игр в сезоне 2025/2026 «Ижсталь» выиграла 23. В активе «сталеваров» 49 очков.

Напомним, предыдущие три игры коллектива закончились поражениями. Московской «Звезде» ижевские игроки уступили со счетом 4:1, «Югре» — 6:1, тюменскому «Рубину» — 1:0.

Заключительная игра домашней серии пройдет 28 декабря в 13:00. «Ижсталь» столкнется с «Омскими крыльями».

Владислав Галичанин