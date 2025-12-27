В Татарстане установили рекорд по вводу жилья, за год ввели 3,5 млн кв. метров

План по жилищному строительству в республике перевыполнен на 8%, достигнув исторического максимума в 3,5 млн кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

В Татарстане установлен рекорд по вводу жилья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Основной вклад обеспечило индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где сдано 17 785 домов общей площадью 2,4 млн кв. м.

В сегменте коммерческих многоквартирных домов построено 110 объектов площадью 952 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 100% — введено 44 дома (162 тыс. кв. м).

Влас Северин