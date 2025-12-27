В Свердловской области пройдут снегопады в конце и начале недели

В Свердловской области температура воздуха поднимается на 2° выше нормы, и пройдут небольшие, умеренные снегопады 28 и 29 декабря из-за прихода в регион циклона с территории Среднего Поволжья, сообщили в Уральском Гидрометцентре. «Во вторник, 30 декабря, в тылу этого циклона усилится мороз на 5°, но в новогоднюю ночь погода на юге области вновь смягчится, на севере все же будет ниже –20°»,— добавили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 28 декабря, прогнозируют облачность с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой снег. Температура ночью составит –10°...–15° (на севере: до –19°), днем — –5°…–10° (на севере: до –16°). Ветер будет 3–8 м/c.

В понедельник, 29 декабря, в регионе сохранится облачность с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью составит –10°...–15° (на севере: –17°...–25°), днем — –9°…–14° (на севере: –15°...–20°). Скорость ветра будет 2–7 м/c.

Во вторник, 30 декабря, синоптики вновь прогнозируют облачность с прояснениями, ночью в отдаленных районах — небольшой снег, местами туман. В светлое время суток осадков не ожидается. Температура ночью составит –19°...–24° (на севере: до –29°), днем — –14°…–19° (на севере: до –24°). Ветер будет 2-7 м/c.

В Екатеринбурге в воскресенье, 28 декабря, будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег. Температура ночью составит –10°...–12°, днем — –6°...–8°. Ветер ожидается 3–8 м/c.

В понедельник, 29 декабря, ожидается облачность с прояснениями, в светлое и темное время суток — снег. Температура ночью составит –10°...–12°, днем — до –9°...–11°. Скорость ветра составит 2–7 м/c.

Во вторник, 30 декабря, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью температура составит –19°...–20°, днем — –15°...–17°. Ветер будет 3–8 м/c.

Василий Алексеев