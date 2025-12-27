Невский район стал лидером по продажам жилья в новостройках Петербурга в 2025 году

Невский район занял первое место по доле продаж квартир в новостройках Санкт-Петербурга по итогам 2025 года — 18,6%. Далее следуют Пушкинский (14,5%), Московский (13,3%), Приморский (11,4%), Красногвардейский (8,9%), Красносельский (7,7%) и Василеостровский районы (4,9%), сообщили в «Авито Недвижимости».

Средний бюджет покупки на первичном рынке города составил 10,9 млн рублей. Самые высокие средние цены зафиксированы в Центральном (35,6 млн рублей) и Петроградском районах (35,2 млн рублей), самые низкие — в Кировском (4,7 млн рублей), Колпинском (5,9 млн рублей) и Красногвардейском (6,7 млн рублей).

Средняя площадь приобретенных квартир в новостройках Петербурга составила 38,8 кв. м. Наиболее компактные объекты покупали в Кировском районе (22,9 кв. м), а самые большие — в Центральном (67,5 кв. м) и Петроградском районах (58,2 кв. м).

Артемий Чулков