Зампредседателя правительства РФ открыл мост через реку Лып в Удмуртии

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в режиме телемоста запустил в работу четыре объекта в стране, среди которых новый мост через реку Лып в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. На связь с вице-премьером вышли председатель правительства региона Роман Ефимов и гендиректор компании-подрядчика Андрей Лежник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Подводя итоги года, видим, что строительная отрасль показывает достойные результаты,— сказал господин Хуснуллин.— Новые объекты дорожно-транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры строятся во всех регионах <...> Сегодня запустили первую проходку тоннеля метротрамвая в Челябинской области, проект которого реализуется по поручению президента. Кроме этого, открыли новый автодорожный путепровод через железнодорожные пути в городе Вязьме Смоленской области, обновленный мост через реку Лып в Кезском районе Удмуртской Республики, завершили строительство большого детского сада в Чувашской Республике».

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов поблагодарил господина Хуснуллина за поддержку региональных инициатив и среди прочего выделил экономический эффект нового моста. «В районе крепкие сельхозпредприятия. Мост им очень нужен, чтобы перевозить корма для животных и доставлять молоко переработчикам»,—сказал он. По его словам, реконструкция моста стала инструментом внутреннего туризма: через объект пролегает маршрут к одному из популярных этно-комплексов.

По мосту проходят два школьных маршрута: автобусы перевозят детей из двух соседних деревень в кезскую школу. «Раньше им приходилось делать крюк в 8 км. Старая конструкция, которой было более полувека, была небезопасной»,— говорится в сообщении. Старый мост доставлял неудобства жителям во время паводка.

Мостовый переход состоит из дороги 211 м и однопролетного сталежелезобетонного моста 64 м. Конструкция может выдержать более 100 т. По обе стороны моста обустроены пешеходные дорожки и наружное освещение.

«Проект выполнен из конструкций и материалов, произведенных в РФ. Элементы металлического пролетного строения изготовлены заводом из Кургана, а бетон, железобетонные и арматурные изделия подрядчик закупал у производителей Удмуртии»,— рассказал Марату Хуснуллину генеральный директор компании-подрядчика Андрей Лежник.

Реконструкция моста стартовала в апреле этого года и завершилась в декабре. Она проводилась за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни».