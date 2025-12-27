«Юный ястреб» построит под Волгоградом модульный комплекс за 380 млн руб.

Волгоградская спортивная школа «Юный Ястреб» имени героя Советского Союза А. М. Числова ищет подрядчика на строительство быстровозводимых конструкций для нужд клуба. Начальная цена контракта, согласно информации из ЕИС «Закупки», составляет 380 млн руб. Источник финансирования — субсидии из бюджета Волгоградской области.

Спортшкола "Юный Ястреб" построит дополнительные корпуса под Волгоградом

Фото: Спортивная школа «Юный ястреб» имени А. М. Числова Спортшкола "Юный Ястреб" построит дополнительные корпуса под Волгоградом

В рабочем поселке Средняя Ахтуба по проекту контракта возведут офисный модуль, деловой и теннисный центр, пять модулей разного типа и гримерки. Подрядчик должен за три месяца собрать некапитальные конструкции из сэндвич-панелей и крепежей. При этом в конструкциях не должно быть деревянных элементов.

Судя по чертежам, в деловом центре разместятся семь учебных классов, в теннисном — площадки для большого тенниса, падела и две для сквоша. В офисном модуле оборудуют кабинет директора, двух его заместителей, комнату отдыха, гардеробную и методический кабинет. Окончание срока подачи заявок на аукцион — 15 января 2026 года.

«Комплексная модернизация позволит проводить на площадке авиационно-спортивной школы состязания всероссийского и международного уровней, профильные лагерные смены для молодежи, а еще обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров для авиации. А со временем легендарный аэродром даже может стать базой для развития малой авиации в регионе, как это было в советские времена, когда областной центр был связан с отдаленными районами области авиасообщением», — говорится на официальном сайте «Юного ястреба».

«Юный ястреб» — преемник сталинградского аэроклуба, ведущий историю с 1933 года. В годы Великой Отечественной войны на месте «Юного ястреба» располагался прифронтовой аэродром. Сейчас аэроклуб становится центром военно-патриотического воспитания и учебно-тренировочной базой для парашютистов и летчиков. На территории спортивной школы уже есть два корпуса для парашютистов и летного состава, учебные классы, общежитие и казарма, загородный отель, полевой склад и спортивные площадки.

Марина Окорокова