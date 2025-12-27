Собянин рассказал о графике работы соцучреждений Москвы в новогодние праздники

В период новогодних праздников социальные учреждения Москвы будут работать по специальному графику. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Взрослые поликлиники будут открыты с 31 декабря по 8 января, а также 11 января с 9:00 до 16:00. 9 и 10 января прием продлят до 18:00. Кабинеты дежурного врача доступны ежедневно в часы работы медицинских организаций. Детские поликлиники будут принимать пациентов 9 и 10 января с 9:00 до 15:00. При этом помощь на дому детям окажут с 31 декабря по 11 января включительно. Травматологические отделения работают без выходных с 8:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты сохраняют обычный режим — с 6:30 до 15:00.

Женские консультации будут принимать пациентов 31 декабря и 11 января с 9:00 до 16:00. С 1 по 8 января приём ведут только консультации с 10 и более участками, также с 9:00 до 16:00. 9 и 10 января женские консультации работают по графику субботы — с 9:00 до 18:00.

Районные центры госуслуг «Мои документы» 31 декабря откроются с 8:00 до 18:00, а флагманские офисы — с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января заявителей не принимают. 2 января 11 дежурных центров будут работать с 11:00 до 18:00, с 3 по 6 января и 8 января — с 10:00 до 18:00. В праздничные дни дежурные офисы оказывают услуги по регистрации рождения, смерти, выдаче справок об участии в СВО и предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru. С 9 января все центры возвращаются к обычному режиму.

Дворцы бракосочетания 31 декабря работают до 17:00, с 1 по 4 января — выходные. С 9 января они возобновят обычную работу. Подать заявление на регистрацию брака в праздники можно только онлайн.

Большинство ветклиник Москвы в период каникул примут пациентов по обычному графику, кроме сокращенных дней 31 декабря и 1 января, а также отдельных участков с измененным режимом работы. Контакт-центр госветслужбы работает круглосуточно.

Центры московского долголетия, центры занятости населения, семейные и реабилитационные учреждения с 31 декабря по 11 января будут закрыты. Пользователи смогут посещать занятия на внешних площадках партнёров и участвовать в тематических экскурсиях для старшего поколения.

Также в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать без перерыва, а МЦД — до 03:00. Парковка в городе будет бесплатной по 10 января, а 11 января — по тарифам воскресенья с исключениями.