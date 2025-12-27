Ликвидируется юрлицо, управляющее крупным отелем в Чайковском

ООО «Отель Чайковский» находится в процессе ликвидации, свидетельствуют данные Rusprofile. Общество управляет одноименной гостиницей в центре Чайковского с 2013 года. Владельцем 100% долей компании является депутат местной городской думы Андрей Филатов. Чистая прибыль общества в 2024 году — 3,2 млн руб., выручка — 24 млн руб.

По данным официального сайта, отель «Чайковский» располагает одноместными, трехместными номерами и “студио” различных категорий, включая «стандарт» и «люкс». Стоимость проживания в гостинице начинается от 2,6 тыс. руб. с человека в сутки.

Согласно открытым данным, в муниципалитете действуют еще четыре гостиницы. Услуги размещения также предоставляют местные санатории.