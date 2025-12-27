«Чистополье» приобрело контрольный пакет акций «Лениногорской птицефабрики»

Холдинг «Чистополье» приобрел контрольный пакет акций «Лениногорской птицефабрики». 99% акций предприятия перешли в собственность холдинга от ООО «Жак». Об этом сообщает «Реальное время».

Оставшаяся доля в размере 1% акций принадлежит Наилю Залакову, который является операционным директором холдинга «Чистополье».

Компания «Жак» вошла в состав учредителей лениногорского общества еще в декабре 2023 года. В том же году птицефабрика столкнулась с серьезной вспышкой птичьего гриппа, что привело к уничтожению 213 тыс. кур-несушек и 225 тыс. яиц.

Владельцем татарстанского холдинга «Чистополье» является сын вице-премьера России Марата Хуснуллина — Альберт Хуснуллин.

Влас Северин