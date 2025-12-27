В аварии под Режом погибли два человека после вылета Lada Granta в кювет

Водитель Lada Granta потерял управление и допустил вылет автомобиля в кювет на 101-км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, после чего машина опрокинулась, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии погибли 52-летнй водитель и 23-летний пассажир. «Пассажир, 22-летний мужчина, с травмами доставлен в медицинское учреждение»,— добавили в Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа для установки обстоятельств, причин произошедшего и личностей погибших. «По факту инцидента назначено проведение расследования»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев