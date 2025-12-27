Федор Фадеенко стал замруководителя администрации главы Удмуртии

Бывшего директора по работе с персоналом кадрового департамента концерна «Калашников» Федора Фадеенко назначили на пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. Соответствующий указ подписал руководитель региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба кабмина.

Замруководителя занимает эту должность с 15 декабря. Господин Фадеенко будет курировать кадровую работу и управление государственной и муниципальной службы.

Федор Фадеенко родился 11 июня 1981 года в Волгограде. В 2006 году закончил вуз по специальности «Юриспруденция». Директором по работе с персоналом в кадровом департаменте оборонного предприятия работал с 2023 года. Женат, отец двоих детей.

Владислав Галичанин