Производителя «Вельта-Пенза» проверяют из-за инцидента с напитком Aloe Vera

Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку производства негазированного напитка Aloe Vera после сообщения о возможном отравлении ребенка, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО "Вельта-Пенза" проверяют после инцидента с напитком Aloe Vera

Фото: Прокуратура Пензенской области ООО "Вельта-Пенза" проверяют после инцидента с напитком Aloe Vera

Фото: Прокуратура Пензенской области

По информации, распространенной Telegram-каналом Mash, сотрудники магазина «Магнит» в Москве обнаружили ацетон в четырех бутылках напитка Aloe Vera. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ритейлер оперативно принял решение снять продукт с продажи и провести дополнительную проверку.

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области приступило к проверке ООО «Вельта-Пенза» — производителя напитка. Компании предписано приостановить реализацию всей партии Aloe Vera, произведенной на предприятии.

«По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан», — говорится в сообщении пензенской прокуратуры. По информации РИА Новости, специалисты регионального Роспотребнадзора провели отбор проб для лабораторных исследований и инициировали отзыв партии товара.

Марина Окорокова