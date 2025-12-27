«Ласточки» и «Финисты» в ноябре перевезли по сетям ОЖД 2,3 млн пассажиров

По итогам ноября текущего года пригородные поезда «Ласточка» и «Финист» перевезли по сетям Октябрьской железной дороги в общей сложности около 2,3 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, этот показатель на 25% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В направлении Санкт-Петербург — Ораниенбаум — Калище за последний месяц осени было перевезено 1 млн пассажиров (рост на 46%), поездами Санкт-Петербург — Зеленогорск — Выборг воспользовались за указанный период 549 тыс. (+9%), Санкт-Петербург — Великий Новгород — 340 тыс. человек (+0,2%).

Помимо этого, 173 тыс. пассажиров проехали на пригородных поездах в направлении Санкт-Петербург — Луга (+34%), 89 тыс. — Санкт-Петербург — Гатчина-Балтийская (рост в 1,9 раза), 68 тыс. — Санкт-Петербург — Кузнечное — Сосново (+21%), 64 тыс. — Санкт-Петербург — Мельничный Ручей (+10%), 33 тыс. — Санкт-Петербург — Волховстрой (+7%), 15 тыс. — Санкт-Петербург — Тихвин (+9%).

Андрей Цедрик