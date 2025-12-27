Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре появится еще один каток в исторической части города

В Самаре оборудуют еще один каток в исторической части города — на Некрасовском спуске. Об этом сообщил глава города Иван Носков. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Коробка из лиственницы уже установлена, к заливке приступят в ближайшие дни»,— написал градоначальник в своем Telegram-канале сегодня, 27 декабря. 

Всего в Самаре подготовят более ста катков по всему городу. 

«Некоторые катки уже готовы, в частности, на площади Славы и в сквере Фадеева. Четыре ледовые площадки залиты на площади Куйбышева, вчера специалисты отшлифовали лед и уже сегодня комплекс готов принимать посетителей. Это самый крупный объект такого рода в городе»,— отметил Иван Носков. 

В процессе подготовки ледовые дорожки и открытая ледовая площадка на набережной, площадки около спортивной школы «Чайка», спортшколы № 16, школы № 26. 

Сабрина Самедова