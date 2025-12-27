В Саратовской области приняли закон о статусе «ответственного предпринимателя»

В Саратовской области принят закон, направленный на поддержку ответственного бизнеса, сообщили в правительстве региона. Документ основан на национальном стандарте и системе оценки деловой репутации предпринимателей по трем основным направлениям ЭКГ-рейтинга: экология, кадры и взаимодействие с государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области создадут реестр ответственного бизнеса

Фото: Минэкономразвития Саратовской области В Саратовской области создадут реестр ответственного бизнеса

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

Оценивать будут по ряду показателей, включая размер экологических платежей, уровень заработной платы, финансовую устойчивость, налоговую задолженность, отсутствие нарушений законодательства и информации о недобросовестном поведении в реестрах. Также будут учитывать исполнение госконтрактов и наличие социального пакета для сотрудников, пояснили в региональном министерстве экономического развития.

Предприятиям, которые соответствуют критериям надежности, социальной ответственности и экологической безопасности, будет присвоен статус «ответственный субъект предпринимательской деятельности». Рейтинг формируется автоматически на платформе «экг-рейтинг.рф» при поддержке ФНС.

Минэк региона планирует разработать дополнительные меры поддержки для компаний, получивших данный статус, или внести изменения в существующие программы.

Марина Окорокова