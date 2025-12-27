В Саратовской области за год демонтировали более 3,2 тыс. незаконных объектов

В Саратовской области за уходящий год демонтировали более 3,2 тыс. незаконных объектов в трех крупных городах, сообщили в правительстве региона. Решение о создании специальных комиссий, занимающихся выявлением таких сооружений, было принято в октябре прошлого года.

Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Основная работа проводилась в Саратове, Энгельсе и Балакове. Специалисты проверяли соответствие требованиям законодательства рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов и парковок. Установка объектов с нарушениями правил — это угроза безопасности и ухудшение внешнего вида городов. Фиксировались случаи размещения в охранных зонах инженерных сетей.

По данным областных властей, в Саратове демонтировали 282 торговых объекта, 192 рекламные конструкции, 1483 гаража и 359 других сооружений. В Энгельсе — 46 торговых объектов, 314 рекламных конструкций, 3 гаража и 279 других объектов. В Балакове — 72 торговых объекта, 115 рекламных конструкций, 4 гаража и 69 других объектов.

Главы муниципалитетов планируют предложить современные варианты наружной рекламы, которые могли бы заменить устаревшие конструкции и гармонично вписаться в городскую среду.

Марина Окорокова