Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды на 18,9 млрд рублей за III квартал

Совет директоров ПАО «Татнефть» решил направить 18,9 млрд руб. на выплату дивидендов за III квартал 2025 года. Данные об этом опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Из общей суммы 18,9 млрд руб. 1,1 млрд руб. будет выплачено по привилегированным акциям, а 17,7 млрд руб. — по обыкновенным акциям.

В прошлом году за аналогичный период акционеры компании получили 40,4 млрд руб., что превышает текущую сумму выплат в 2,1 раза.

Влас Северин