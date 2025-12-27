Цирк Перми вновь планируют реконструировать

Пермский цирк могут включить в программу реконструкции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова. Ранее о таких планах заявлялось в 2024 году, однако работы так и не начались.

Современное здание Пермского государственного цирка было построено в 1970 году по типовому проекту, который использовался при строительстве цирков в Уфе, Новосибирске, Донецке, Кривом Роге, Самаре, Воронеже, Ворошиловграде, Харькове и Брянске, Череповце. В здании 22 ряда и 2247 посадочных мест.

«Инфраструктура цирков устарела не только физически, но и морально, она требует не просто ремонта, а масштабной реконструкции. Программа модернизации цирков — это живой процесс, мы постоянно прорабатываем перспективы включения в план работ дополнительных объектов», - пояснил Беляков.

Ремонтные работы в цирке Перми планировалось начать в 2021 году и закончить их в 2023-м, но сроки постоянно откладывались из-за необходимости многочисленных согласований проекта. В январе 2024 года было объявлено, что проект реконструкции цирка находится на стадии завершения. В ходе реконструкции планировалось полностью заменить наружные витражные конструкции. Колерный паспорт обновленного здания цирка предусматривал также динамичную архитектурную подсветку с меняющимся освещением разных оттенков и цветов. В марте 2024 года стало известно. что реконструкция откладывается из-за отсутствия финансирования.