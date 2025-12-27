У предпринимательницы из Чернушки изъяли более 25 тыс. пачек контрафактных сигарет

56-летней жительнице Чернушки предъявлено обвинение в приобретении, перевозке, хранении и реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по март 2024 года обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, продавала немаркированные сигареты в различных торговых точках Чернушки. Эту продукцию она приобрела у неустановленного поставщика для последующей продажи. В результате обысков полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 25 тыс. пачек сигарет стоимостью более 3, 2 млн руб.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.