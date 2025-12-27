Вкус, наполненный добром

В преддверии Нового года стартовала масштабная благотворительная акция «Время добра». Благотворительный фонд «Голос добра» вместе с сетью кулинарных лавок «Братья Караваевы» и проектом «Московское чаепитие» объявили о запуске специальных гастрономических сетов от звезд, средства от продажи которых пойдут на поддержку детей из детских домов и ребят, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. К проекту присоединились многие знаменитости, среди которых Зара, Елена Летучая, Ольга Погодина, Алла Сигалова. Сеты создаются звездами совместно с поварами сети «Братья Караваевы». Акция открыта для каждого: чтобы внести вклад в доброе дело, не нужно быть крупным благотворителем — достаточно выбрать сет или блюда из специального меню во время обеда или ужина. Так обычное посещение кафе становится осознанным актом поддержки тех, кто нуждается в помощи. Телеведущая Елена Летучая уверена, что акция «Время добра» дает возможность каждому из нас стать добрым волшебником для детей.

Нина Никифорова