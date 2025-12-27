Нетаньяху прилетит в США для встречи с Трампом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшие дни он встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По информации NBC News, господин Нетаньяху намерен проинформировать господина Трампа о растущей угрозе со стороны Ирана.

«Ко мне приедут (президент Украины Владимир,— "Ъ") Зеленский и Биби (Биньямин Нетаньяху,— "Ъ"). Все они приедут … Они снова начнут уважать нашу страну»,— сказал Дональд Трамп в интервью Politico.

Источники телеканала NBC News сообщили, что израильские чиновники обеспокоены восстановлением атомных объектов в Иране, которые США разбомбили в июне. По их словам, Биньямин Нетаньяху проинформирует Дональда Трампа о вариантах нанесения повторных ударов по Ирану.