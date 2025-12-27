Два человека пострадали в результате атак на Белгородскую область

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Зимовное Шебекинского округа пострадали две женщины.

«Одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму … Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом "баротравма" и травмой глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, в селе Зимовное взорвался неустановленный боеприпас. Повреждены четыре частных дома, выбиты окна, перебита газовая труба.

Вячеслав Гладков добавил, что в селе Солоти Валуйского округа дрон атаковал автомобиль, в районе поселка Пятницкое Волоконовского округа из-за детонации FPV-дронов повреждены два грузовых автомобиля. В селе Замостье Грайворонского округа при ударе дрона поврежден гараж, в селе Мощеное — уничтожен автомобиль.