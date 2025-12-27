В Кургане завершилась реконструкция Арбинских сооружений

В Кургане открыли Арбинские водоочистные сооружения после реконструкции. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

В рамках работ построили здание реагентного хозяйства для очистки воды от марганца и железа, реконструировали водоводы большого диаметра и сети водоснабжения. Кроме того, подрядчики отремонтировали резервуары чистой воды, построили котельную, тепловые сети и подстанцию. Также была благоустроена территория объекта.

Арбинские сооружения начали работать в 1978 году. Через почти 50 лет эксплуатации износ некоторого оборудования был 100%. Реконструкцию начали в 2023 году по инициативе губернатора Вадима Шумкова.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, реконструкцией Арбинских сооружений занималось АО «Водный союз Курган», которое обеспечивает питьевой водой горожан и обслуживает объект.