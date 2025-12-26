Кого хочешь выбирай: «Ростелеком Книги» запустил новый формат подписок

Цифровой сервис «Ростелеком Книги» обновил формат подписок. Теперь его пользователи в рамках одной подписки могут выбрать два из пяти доступных тематических каталога: «Литрес: текстовый», «Литрес: аудио», «Литрес: фантастический», «Литрес: детский», а также подборку «Альпина: нон-фикшн» от нового партнера сервиса — крупнейшего независимого издателя «Альпина».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Каталог «Литрес: текстовый» включает более 280 тысяч электронных книг различных жанров, подборка «Литрес: аудио» — около 350 тысяч произведений, «Литрес: фантастический» — 170 тысяч электронных и аудиокниг, среди которых классическая и современная фантастика, а также фэнтези. Для детей младшего школьного возраста и подростков разработан «Литрес: детский», в котором собрано более 40 тысяч произведений. В подборке «Альпина: нон-фикшн» можно найти электронные и аудиокниги про бизнес и саморазвитие от российских и зарубежных авторов. Кроме того, в каталоге представлен онлайн-лекторий, спикерами которого выступают ведущие отраслевые эксперты. Его слушатели не только получают полезную информацию, но и имеют возможность задать вопрос лектору.

Для того чтобы оформить подписку, необходимо выбрать в личном кабинете интересующие каталоги и авторизоваться в приложении или на сайте партнера. После подключения подписки пользователь получит СМС с данными для входа на портал от «Литрес» или «Альпины». Чтобы изменить выбранные каталоги, пользователю «Ростелеком Книги» необходимо вначале отключить подписку, а затем подключить ее заново и после этого выбрать нужные варианты.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Виртуальная библиотека “Ростелеком Книг” постоянно расширяется, мы стремимся сделать чтение удобным и доступным для всех наших абонентов. Мы обратили внимание, что у наших клиентов есть любимые категории книг, которые они читают чаще всего. Так, молодые мамы часто выбирают детские произведения и аудиокниги для себя, популярно сочетание фантастических романов и книг об истории. Поэтому мы решили разбить коллекцию на каталоги, включая уникальную подборку “Альпина нон-фикшн” от нашего нового партнера — издательства “Альпина”, и дать читателям самим выбрать только то, что им нужно».

Александр Лиманский, генеральный директор «Альпины Диджитал»:

«Наше партнерство с “Ростелекомом” — это больше, чем просто коммерческий проект. Это общая миссия по повышению доступности качественного контента для саморазвития в России. Благодаря интеграции сервиса “Альпина Диджитал” в экосистему крупнейшего оператора связи, миллионы пользователей получают удобный и прямой доступ к лучшим электронным и аудиокнигам, лекциям и курсам. Эта синергия создает реальную ценность для абонентов “Ростелекома”».

Стоимость услуги составляет 349 рублей в месяц. Новые пользователи могут протестировать сервис бесплатно в течение двух недель. Подписка на «Ростелеком Книги» доступна только для абонентов «Ростелекома».

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/