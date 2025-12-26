Аксаков анонсировал создание в России исламского банка

В России планируется создание исламского банка. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе круглого стола в Казани, посвященного открытию представительства организации AAOIFI.

По словам господина Аксакова, ведется активная работа с бизнес-сообществом, представляющим исламское население страны, а также проводятся переговоры с арабскими государствами для реализации проекта. Он обратился к руководству Татарстана с предложением рассмотреть возможность участия в создании банка. «Мы бы с удовольствием взаимодействовали с теми, кто заинтересован в этом»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Ожидается, что работа по созданию банка будет завершена в следующем году. Анатолий Аксаков отметил, что Центральный банк предварительно поддерживает данную инициативу, что позволит создать институт, способствующий развитию партнерского финансирования в России.

Исламский банкинг предполагает соответствие банковских операций нормам шариата, в частности, исключает процентные ставки и финансирование определенных отраслей экономики, таких как игорный бизнес, производство алкоголя и табака. Эксперимент по внедрению партнерского финансирования в соответствии с исламскими принципами реализуется с 1 сентября 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. В июле 2025 года Госдума продлила срок его действия до 1 сентября 2028 года.