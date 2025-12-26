В Екатеринбурге пройдут выборы президента Гвинейской Республики

Выборы президента Гвинеи пройдут в Екатеринбурге 28 декабря, сообщила избирательная комиссия Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИК России Фото: ЦИК России

Избирательный участок для граждан Гвинейской Республики, желающих принять участие в выборах президента откроется 28 декабря по адресу Пушкина,19. Помимо Екатеринбурга, выборы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске и Ростове-на-Дону.

Это первые после военного переворота 2021 года выборы руководителя страны. Для участия в голосовании зарегистрировано девять кандидатов, среди которых двое — в порядке самовыдвижения. В выборах принимает участие Мамади Думбуя, лидер переходного периода в стране.

Согласно избирательному законодательству, для победы в первом туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов. В противном случае два кандидата, получившие наибольшее количество голосов, перейдут во второй тур. В случае, если во втором туре оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, победителем будет признан тот, кто показал лучший результат в первом туре.

По данным ЦИК, в реестре избирателей числится более 7 млн граждан Гвинеи, включая свыше 1 тыс. гвинейцев, проживающих в России.

Полина Бабинцева