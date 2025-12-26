В Ленобласти разработали проект консервации храма XIX века в Вероле

Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области разработал проект консервации храма Николая Чудотворца в деревне Верола. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Церковь была построена в XIX веке на средства участника Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта М. К. Крыжановского. В годы Великой Отечественной войны там ремонтировали автомобили для Дороги жизни.

Работы по консервации стартуют в 2026 году. Планируется укрыть настилом колокольню храма, разобрать аварийные карнизы, укрепить кладку, восстановить фрагменты простенков и временно заложить кирпичом оконные проемы.

Артемий Чулков