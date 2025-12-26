«Крылья Советов» могут погасить долг перед «РТ-Капитал» к февралю 2026 года

Футбольный клуб «Крылья Советов» планирует полностью погасить долг перед «РТ-Капитал» до февраля следующего года. Об этом заявил председатель совета директоров клуба, врио замгубернатлра Самарской области Дмитрий Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам господина Яковлева, основной способ погашения задолженности – продажа Дома промышленности. Клуб уже получил часть средств от этой операции и направил 67 млн руб. на выплату долга. В ближайшее время планируется погасить 530 млн руб., а оставшуюся часть — к февралю 2026 года. Господин Яковлев подчеркнул, что для погашения долга используются исключительно собственные средства клуба без привлечения бюджетного финансирования.

«Долг "РТ-Капитал" — это наша проблема, которую мы решаем»,— констатировал Дмитрий Яковлев, отметив, что клуб прошел через судебное разбирательство для исправления ситуации.

О долге «Крыльев Советов » перед «РТ-Капитал» стало известно в январе 2025 года. Изначально компания сообщила о том, что клуб не вернул 897 млн руб. (сумма помощи, оказанной ранее команде), причем срок выплаты долга истек еще в 2016 году. В связи с этим ООО «РТ-Капитал» обратилось с иском в суд. Позже сумма требований увеличилась до 923 млн руб.

В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «РТ-Капитал». «Крылья Советов» обжаловали это решение, но оно было оставлено в силе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 18 матчах.

Андрей Сазонов