Уголовное дело возбудили после падения двух рабочих на стройке в Зеленогорске

Из-за нарушения правил безопасности во время строительных и иных работ возбуждено уголовное дело в Санкт-Петербурге. Причиной стало падение двух рабочих на стройплощадке в Зеленогорске.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу, дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Во время строительных работ на Комсомольской улице 24 декабря двое рабочих упали с высоты. Специалисты получили телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершению преступления.

