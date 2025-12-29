В Черноземье 30 декабря ожидается похолодание, до –7°C

Во вторник, 30 декабря, жителей Черноземья ожидает небольшое похолодание. Прогнозируется пасмурная погода с небольшим снегом. Температура будет варьироваться от –3°C до –7°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром и днем температура составит –3°C, а к вечеру опустится до –5°C. Ветер с порывами до 5 м/с.

В Воронеже в первой половине дня температура составит –4°C, а затем снизится до –6°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит –4°C, днем она опустится до –5°C, вечером — до –6°C. Ветер также до 5 м/с.

В Липецке утром и днем температура составит –5°C, а к вечеру похолодает до –7°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром будет –5°C, а днем температура немного снизится до –6°C. Порывы ветра могут доходить до 6 м/с.

В Тамбове температура утром составит –5°C, днем она повысится до –4°C, а к вечеру опустится до –6°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова