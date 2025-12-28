В Черноземье 29 декабря ожидается мороз и снег

В понедельник, 29 декабря, жителей Черноземья ожидает морозная погода со снегом. Температура будет варьироваться от –2°C до –4°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –3°C до –2°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

В Воронеже температура продержится на отметке –3°C, а ветер не превысит 3 м/с.

В Курске будет от –4°C до –3°C, ветер до 4 м/с.

В Липецке ожидается температура от –4°C до –3°C, ветер до 3 м/с.

В Орле температура также будет варьироваться от –4°C до –3°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове температура тоже составит от –4°C до –3°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова