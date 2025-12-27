В Черноземье 28 декабря ожидается снежная погода

В воскресенье, 28 декабря, жителей Черноземья ожидает снег — в большинстве городов он будет идти целый день. Температура будет варьироваться от –1°C до –3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –2°C до –1°C. Ветер с порывами до 5 м/с.

В Воронеже температура будет колебаться от –3°C до –2°C. Ветер также с порывами до 5 м/с.

В Курске будет –2°C, ветер до 4 м/с.

В Липецке температура составит –3°C, ветер до 4 м/с.

В Орле ожидается от –3°C до –2°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове столбик термометра остановится на –3°C, ветер может доходить до 4 м/с.

Алина Морозова