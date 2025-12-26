В Приангарье проводится проверка по факту жестокого избиения второклассника

Сотрудниками прокуратуры Иркутской области организована проверка после обращения в СМИ жительницы поселка Подгорный Нижнеудинского района о систематическом избиении ее сына. Он учится во втором классе местной школы. Надзорное ведомство также контролирует ход доследственной проверки, организованной следственным отделом по городу Нижнеудинску регионального СУ СКР России по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание).

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что семилетний ребенок на протяжении года сталкивается с издевательствами со стороны учащихся 7-го и 8-го классов. Старшеклассники «хватают его за уши на переменах, нецензурно обзывают, толкают, бьют по животу, спине, ногам, специально нанося удары в мышцы, чтобы вызвать сильную боль». Последний инцидент произошел 22 декабря, когда ребенка избили до потери сознания. При этом, как утверждается в сообщении, мать несколько раз обращалась к директору и в полицию, «но они бездействуют».

Прокуратура намерена дать оценку «исполнению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Следователями регионального СКР по результатам проверки также «будет принято процессуальное решение».

Влад Никифоров, Иркутск